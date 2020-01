Gioca solo Moncalieri, Autosped saluta la Coppa

Con i successi, ieri, di Bolzano e Carugate, per Autosped un solo imperativo per qualificarsi alla final eight di Coppa Italia: battere Moncalieri a casa della capolista.

Impresa di quelle a dir poco difficile, praticamente impossibile per una squadra che tira con percentuali irrisorie, solo il 19 per cento da 2 (17 per cento dal campo) e il 13 per cento da tre. A cui si aggiungono i rimbalzi: 28 per le giraffe, 44 per la prima della classe, che vince facile, 58-35, senza neppure forzare più di tanto.

Solo Pavia in doppia cifra, con 12 punti, ma una fatica generale di squadra. Podrug conferma la sua generosità giocando qualche minuto nonostante i problemi muscolari. Ma in una gara a senso unico sarebbe stato un azzardo insistere.

Senza storia i primi due quarti, in cui Autosped segna la miseria di 23 punti (50 Moncalieri), ancora meno, 12, nei secondi 20'.

Castelnuovo chiude l'andata al 6° posto, a due punti dal 4° di Carugate (che va alle finali di Coppa) e Bolzano, ma anche solo 4 sopra la zona playout. Sabato il ritorno inizia in casa, con San Martino di Lupari, due lunghezze sotto.