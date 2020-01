Hsl Derthona ferma il Piacenza

TORTONA - Una domenica speciale per i tifosi bianconeri, con il ritorno al "Coppi" di una squadra di blasone: l'1-1 finale con il Piacenza mette l'ennesima ciliegina sulla torta della stagione dei tortonesi, che da domenica ricominceranno a giocare per il campionato.

Contro il Piacenza, dove ora gioca l'ex grigio Gianluca Nicco colpito in settimana da un grave lutto, ospiti in vantaggio con Sylla. Il pareggio arriva grazie a un rigore del solito Soumah, nella ripresa, procurato da Maione, che battezza nel migliore dei modi il suo esordio casalingo con la maglia dei leoni. Seconda amichevole in 24 ore per Hsl, vittoriosa per 2-1 sul nuovo campo in sintetico della Novese a San Marziano.

Bella vittoria del Castellazzo, che espugna il campo dell'Albese con un netto 2-0 firmato dai 'soliti' Piana e Mocerino, ma Curino gioisce soprattutto per la prova dei suoi ragazzi: "Giocando contro una squadra di categoria inferiore basta tenere in campo gli undici titolari e si dovrebbe vincere: invece il nostro allenatore ha fatto ruotare tutti i giocatori a disposizione e avere ottenuto un buon risultato così fa doppiamente piacere."