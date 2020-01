Novese affonda a San Marino. Alessandria festeggia

Novese travolta a San Marino. In B le biancocelesti non entrano mai davvero in partita contro le 'Titane', seconda forza della serie cadetta, che hanno vita facilissima, ben oltre le previsioni. Un 8-1 che mette a nudo l'assenza di reazione delle novesi: era fiducioso il nuovo tecnico Fabrizio Milanese, ma la squadra è mancata in tutto, nel gioco e nella condizione.

Per le padrone di casa anche due reti annullate: serve una reazione, una assunzione di responsabilità da parte della squadra. La scossa del cambio in panchina non c'è stata. Al contrario: c'è una differenza anche nella sconfitta, contro Napoli ko pesante, ma più lottato, questa volta ospiti di fatto mai pervenute.

Un ko che fa scivolare Novi in zona playout, e domenica arriva Perugia. Sono solo 2 i punti di margine sulla retrocessione diretta: una gara chiave per il futuro di Regolino e compagne.

ACF ESULTA, SECONDA VITTORIA

Il 2020 inizia con un grande risultato per Acf Alessandria: nello scontro salvezza, a La Maddalena, con Caprera, basta una rete di Garavelli, al 1', per dare alle grigionere tre punti fondamentali. Adesso sono 6 le lunghezze di margine sulla coppia all'ultimo posto, perché anche Academy Parma è sconfitta. Alessandrine brave a gestire il vantaggio e tornare dalla trasferta più lunga con il secondo successo della stagione, molto pesante nella corsa alla conferma in categoria.