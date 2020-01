Il Comune ringrazia la Fondazione Crt

TORTONA - Un comunicato stampa del comune attraverso la voce del sindaco Chiodi ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che nei giorni immediatamente antecedenti le festività ha assegnato altri due importanti contributi economici.

Il primo, reso necessario a fronte dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento dei materiali di risulta, è servito per completare i lavori di rimozione della fontana e la sistemazione di piazza Fiume che già da alcune settimane offre a chi esce dalla stazione un nuovo e più ordinato aspetto al piazzale antistante.

Il secondo contributo di 35mila euro servirà invece come parziale copertura dei costi per il progetto scientifico approvato dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte per la realizzazione del Museo Archeologico presso Palazzo Guidobono, la cui riapertura attesa da molti anni è prevista per la prima parte del 2020.

“A nome dell’amministrazione comunale ringrazio la Fondazione – ha dichiarato il sindaco Federico Chiodi – che dimostra ancora una volta la sua vicinanza alla città ed alle esigenze dei tortonesi. Da parte nostra ci impegniamo a fare in modo che questi investimenti a favore della città e del suo patrimonio abbiano una ricaduta positiva per tutto il territorio”.