Picchi: 'Domani firmiamo il rinnovo di Ramondino'

L'amministratore delegato della Bertram Marco Picchi scende in sala stampa per annunciare il rinnovo contrattuale del tecnico Marco Ramondino e per tracciare il primo bilancio della stagione. "Domani firmeremo il rinnovo del contratto di coach Marco Ramondino per due stagioni. C'è fiducia e stima in lui da parte mia e della società, ma con lui vogliamo programmare il futuro. Questo è il segnale che vogliamo essere una società che programma e va oltre al singolo risultato".