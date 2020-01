Lotteria Italia: biglietto da 20 mila euro venduto a Belforte Monferrato

BELFORTE MONFERRATO - C'è anche un premio di Terza categoria, del valore di 20 mila euro, relativo a un biglietto della Lotteria Italia venduto a Belforte Monferrato fra gli oltre 5 milioni di euro complessivi che saranno assegnati in Piemonte, la regione più fortunata della Penisola. Ieri sera su Raiuno, nel corso dello speciale de "I soliti ignoti" condotto da Amadeus, sono stati rivelati i numeri dei tagliandi vincenti. E se il primo premio va a Torino, la provincia di Alessandria può comunque consolarsi con i tre biglietti venduti a Tortona (da 100 mila euro di vincita) e due da 20 mila euro di Tortona e Belforte Monferrato. Per quest'ultimo il numero di serie è M 428505. Non è la prima volta che la Dea bendata bacia il piccolo comune dell'Ovadese dove, solo lo scorso anno, si registrò una vincita di 25 mila euro.