Il biglietto vincente venduto all'Autogrill

TORTONA - Si è conclusa la caccia alla rivendita che ha staccato il biglietto che ha vinto uno dei premi da 100mila euro della Lotteria Italia: la matrice è all'Autogrill di Tortona Nord sulla A21 in direzione Torino.

La notizia non apre però come ci si potrebbe aspettare la caccia all'identità del vincitore perché se i clienti di una rivendita in città avrebbero potuto essere più identificabili, quelli di un Autogrill sono per definizione di passaggio ed il biglietto vincente potrebbe essere ormai ovunque in Italia. Difficile anche identificare l'attimo esatto della vendita perché banalmente più dipendenti ricordano di avere ricevuto richieste molto precise per la serie o per le ultime cifre del biglietto risultato poi baciato dalla fortuna.

Resta comunque un piccolo momento di gioia abbastanza frequente per la catena di ristorazione lungo le autostrade, visto che l'anno scorso un premio analogo venne vinto nell'Autogrill di Castelnuovo Scrivia e che è proprio Autogrill uno dei luoghi dove negli ultimi anni vengono venduti più biglietti della Lotteria Italia.