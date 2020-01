Incidente sul ponte Carlo Alberto

ACQUI TERME - Ieri notte, intorno alle 23, su corso Bagni, all’uscita del ponte Carlo Alberto ed in prossimità dello svincolo per la Sp30, un incidente ha coinvolto due autovetture, una Fiat Punto con a bordo due ragazzi ed una Fiat Panda guidata da un agente della vigilanza privata All System. I conducenti non hanno riportato serie conseguenze. Forse la scarsa visibilità e/o il fondo scivoloso del pavé in sanpietrini, le cause del sinistro stradale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto di Acqui Terme. I mezzi sono stati portati via con il carro attrezzi.