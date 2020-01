Messe cum organo: al via la nuova stagione

ALESSANDRIA - Ripartono le messe "cum Organo", tradizionale manifestazione a cura degli allievi ed ex allievi delle classi di Organo e della Scuola di musica per Adulti del Conservatorio Vivaldi. Giusy Polito al flauto e Daniela Scavio all'organo saranno le prime ad animare la celebrazione della liturgia sabato 11 gennaio alle 18 nella chiesa del Carmine di via Guasco, mentre alle 11 del mattino seguente Fabrizio Miglietta suonerà durante la Messa a S. Pio V in spalto Gamondio.

Seguiranno altri quindici appuntamenti da gennaio a maggio nelle chiese cittadine del Carmine e di San Pio V e nella Basilica della Maddalena a Novi Ligure, con due eventi anche nelle chiese Parrocchiali di Oviglio e di Borghetto di Borbera.

Il programma completo sul sito www.amicidellorgano.org.