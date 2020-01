Paravagna in biblioteca interpreta il libro di McCartney

SERRAVALLE SCRIVIA — Paul McCartney adora raccontare le storie ai suoi nipoti e da qui è nata la sua idea di scrivere "Che storia nonno!", un libro per bambini nato dalla fantasia del mitico Beatle e dal talento grafico di Kathryn Durst, edito lo scorso settembre da Harper Collins. Un’avventura che porterà i più piccini in un’emozionante avventura in giro per il mondo e poi di nuovo a casa, giusto in tempo per andare a letto.

La biblioteca Allegri di Serravalle Scrivia non si è lasciata sfuggire l’occasione di acquistarlo subito per i propri piccoli lettori e ha organizzato "Un tea con zio Roby", che si svolgerà domani, venerdì 10 gennaio alle 17.00: un pomeriggio in cui il libro verrà letto dalla straordinaria voce di Roberto Paravagna, che accompagnerà il racconto con le note dell’immancabile chitarra e con il buon sapore del tè e biscotti, proprio secondo la tradizione inglese del tea time.

L’incontro, a ingresso libero, è dedicato ai bambini dai 3 anni in su, ma è irrinunciabile anche per tutti gli adulti beatlesiani che non vogliono perdersi nemmeno una delle creazioni del “Macca”.