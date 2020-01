"Vi spiego come fermare Infantino"

"In area Saveriano Infantino è fortissimo. Compito di tutti noi, non solo dei difensori, fargli arrivare pochissimi palloni, perché è uno che non perdona". Francisco Sartore conosce molto bene il capocannoniere della Carrarese e del girone A della serie C, prossimo avversario, "siamo stati compagni di squadra a Matera. All'andata non era ancora stato tesserato".

L'italobrasiliano, invece, c'era, decisivo per l'1-1. Poi ha avuto meno spazi, ma si candida. "Il mio ruolo naturale è esterno offensivo, ma ho fatto anche il quinto nel 3-5-2, pure l'interno, se serve la seconda punta. Sono più adatto al 4-3-3 e al 4-4-2, ma so adeguarmi alle esigenze della squadra e della gara. Decide il mister, in questi dieci giorni so di aver lavorato bene".

Per i Grigi, domenica, inizia un mese cruciale. "Siamo tutti consapevoli che dobbiamo disputare un girone di ritorno importante per noi stessi, la società, la città. Meritiamo tutti soddisfazioni".

Mercato: Grigi in leggero vantaggio per Martignago in attacco e Valietti in difesa.