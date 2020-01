Il Derthona presenta il derby con Torino

TORTONA - Tocca a Terre Derthona, responsabile del catering nel settore ospitality delle gare casalinghe dei leoni da inizio anno, fare da anfitrione nella prima conferenza stampa dell'anno: dopo una breve introduzione dei gestori, a prendere la parola è il direttore sportivo Parente: "Siamo molto orgogliosi del nostro ruolo di apripista nel coinvolgere le varie realtà del nostro territorio attraverso le nostre conferenze stampa: è primario per noi l'obiettivo di far vedere tutto quello che c'è sotto la realtà Derthona Basket come se fosse un iceberg e che ci permette di crescere anno dopo anno".

Prende poi la parola per un commento tecnico coach Ramondino: "Contro Torino ci aspettiamo una partita dura come ci si può aspettare vedendo il percorso che questa squadra ha compiuto in tutta la stagione: la Reale Mutua è una squadra molto ben strutturata e con una grande forza fisica, capace di far male sia dai tiri perimetrali che dalla penetrazione con gli esterni; è una delle migliori squadre del torneo ma in questa stagione abbiamo avuto modo di vedere come tutte le partite debbano essere definite complesse sotto qualche aspetto. Questa diventa particolarmente difficile perché Torino è in grado di metterci in difficoltà sotto più aspetti".

Per ultimo chiude il capitano Martini: "Il bilancio di questi primi mesi è senza dubbio positivo: siamo una squadra in costante progresso ed abbiamo mostrato una grande costanza nel superare i problemi attraverso l'intensità nel lavoro. Un grosso grazie va ai ragazzi delle giovanili che negli allenamenti ed in partita hanno saputo colmare gli spazi lasciati aperti dagli infortuni. Domenica è una gara difficile: affrontiamo una squadra forte, di qualità ed in fiducia per i risultati che ha ottenuto: per portare a casa il risultato dobbiamo necessariamente offrire una partita intensa e fisica".