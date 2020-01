Il film di Zalone visto da un migrante vero

ALESSANDRIA - Mohamed Djop, 35 anni, originario del Senegal e ora aiuto cuoco in un locale di Alessandria, ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza che Checco Zalone ha descritto nel film ‘Tolo tolo’. «Mi sono divertito al cinema, ma la realtà è molto più cruda. A me, in Libia, hanno pure sparato. E se fossi caduto nel deserto, nessuno m’avrebbe raccolto: sarei morto di sicuro».