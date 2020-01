Il mercatino è in pericolo? L'allarme degli organizzatori

CASALE MONFERRATO - L'appuntamento mensile con il Mercatino dell'Antiquariato di Casale è una tradizione che prosegue dal 1973. Una consuetudine che porta lavoro, oltre che ai ragazzi di mON!, che lo allestiscono per conto del Comune, anche a bar, ristoranti, alberghi, senza dimenticare il microcosmo di eventi collaterali, come ad esempio Casale Città Aperta: parliamo di 50-60mila presenze all'anno.

Eppure, gli espositori stanno scappando verso altre piazze (nel weekend saranno 200 anziché i "soliti" 300), in particolare verso Mortara, in Lombardia, regione che, in merito all'attività degli "hobbisti", adotta una normativa diversa dal Piemonte. Se le cose non cambieranno l'appuntamento di Casale è destinato a perdere in dimensioni e in appeal, magari riducendo la sua durata, dai canonici due giorni al giorno solo...

