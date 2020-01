Tregua dallo smog. "Ma negli Usa l’aria non puzza così"

ALESSANDRIA - Dopo quasi due settimane di aria irrespirabile, con il Pm 10 a livelli da allarme rosso, lo smog concede tregua: complici il sole, spuntato dopo giorni di nebbia fitta, e i venti, le polveri sottili sono tornate sotto il limite di guardia, ma l’attenzione non deve calare. «Neanche negli Usa, nelle metropoli una volta dedite al carbone, si sente una puzza così», scrive sul suo blog un’alessandrina che vive in America, scatenando un’accesa discussione. Come quella su Santa Maria di Castello: piazza aperta o chiusa?