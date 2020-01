'Tutto il calcio minuto per minuto' debuttò al Moccagatta. 60 anni fa

Tre i campi collegati per la prima puntata di 'Tutto il calcio minuto per minuto', trasmissione cult dello sport, che oggi compie 60 anni. Anche il Moccagatta.

Era il 10 gennaio 1960: da San Siro Nicolò Carosio per Milan - Juventus, Enrico Ameri dal Dall'Ara per Bologna - Napoli, dal 'Mocca', con il manto erboso coperto da un leggero strato di neve, Andrea Boscione per Alessandria - Padova.

I Grigi sono sono sempre nella storia: ultimo campionato di A, 0-0 il punteggio, la formazione dell'Alessandria: Arbizzani, Nardi, Giacomazzi, Boniardi, Forin, Migliavacca, Girardo, Rivera, Filini, Tacchi, Oldani.

CAMBIANO DUE PARTITE

Cambiano la data e gli orari di due gare: Renate - Alessandria, in programma domenica 19 alle 15, è stata anticipata (come altre tre partite del girone A) a sabato 18, sempre alle ore 15, stadio 'Città di Meda'. C'è anche l'accordo tra Gozzano e Alessandria per l'orario del recupero del 1° turno: sarà mercoledì 22, a Gozzano, alle 15 e non più alle 20.45. Ora si attende l'ufficialità della Lega.