Fortitudo aggiunge Legnini. E aspetta le sue 'bombe'

Fortitudo Sandara inizia il girone di ritorno, questa sera alle 21 a Oleggio, con un volto nuovo: Marco Legnini, ala forte di un metro e 98, alle spalle già tre stagioni in B, l'ultima a Crema. Un giocatore 'esperto', anche se è solo classe 1996 (compirà 24 anni a luglio). Romano, nella prima parte del campionato non era tesserato per altri club, ma si è allenato sempre con Eurobasket Roma di A2 e stasera sarà già in campo.

"Nelle sue precedenti esperienze Legnini non è mai sceso sotto il 30 per cento di media da 3 punti - sottolinea coach Claudio Vandoni - Proprio il tiro dalla distanza è stato uno dei limiti nostri nel girone di andata: percentuali basse, che ci hanno condizionato in alcune gare. Siamo intervenuti sul mercato (aperto fino a fine febbraio, ndr) per aggiungere punti sicuri da 3 e, anche, esperienza nei duelli con giocatori navigati, senza cadere nella trappola di accumulare troppi falli nei primi quarti".

Legnini è in gruppo da qualche giorno. "Il ritmo partita un po' gli manca, ma lo può trovare solo giocando - aggiunge Vandoni - e questa sera, contro Oleggio, avrà già un buon minutaggio". Recuperato Buldo, c'è Lemmi ancora condizionato dalla botta al costato rimediata a Torrenova, ma il capitano stringerà i denti e darà il suo contributo.