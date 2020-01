Legge di Bilancio, decreto fiscale e Iva: seminario a Confindustria

ALESSANDRIA - Un seminario di aggiornamento per le imprese sui temi dell’economia, mercoledì 15 gennaio, organizzato da Confindustria Alessandria nella sala convegni dell’Associazione in via Legnano 34. Alle 9 si terrà la riunione informativa Legge di Bilancio, decreto fiscale e novità Iva. In programma al seminario, approfondimenti tematici e confronto con i partecipanti sulle novità fiscali dal 1° gennaio 2020, per la pianificazione delle amministrazioni delle aziende e per gli adempimenti. Saranno illustrati e discussi, in particolare, gli argomenti riferiti alle ritenute su appalti, alle nuove regole di tassazione sulle auto aziendali, la stretta sulle compensazioni dei crediti fiscali, le nuove agevolazioni per la ricerca, e le rimodulazioni delle agevolazioni per “Industria 4.0”.

Relatore sarà Matteo Ferraris dell’Ufficio Fiscale di Confindustria Alessandria.

La partecipazione al seminario per le imprese è libera previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it.