Nuova Boccia conquista Aosta, La Familiare ko

Nuova Boccia inizia il 2020 come aveva chiuso il 2019: con una vittoria nel campionato di Promozione. Nella prima giornata del girone di ritorno 14-8 in casa dell'Aostana. I successi parziali sono della coppia Pavan - Vergnano (6-5), della terna Fossati - Torta - Saini (11-4), di Mometto nell'individuale (11-4), della seconda coppia Borella - Della Piazza (11-8), di Rosso nel tiro progressivo (30-10). Sul 10 -0 per gli alessandrini Borella cede il primo tiro di precisione (14-19), ma ci pensa Fossati a vincere il secondo (15-11) e a mettere al sicuro l'affermazione esterna. Nuova Boccia vince anche con la seconda terna, Fossati - Della Piazza - Galliano (11-7), per il 14-8 finale.

Marene, invece, si conferma bestina nera per La Familiare, e s'impone anche ad Alessandria, 12-10. Grande equilibrio, vincono Ferraris - Borsari (11-1), cede la terna Prando - Kevin e Davide Montaldi (6-9), a Gatti l'individuale (11-4), pareggia la seconda coppia Piccardo - Pasquin (7-7). Guido è beffato nel progressivo (36-37), Piccardo perde il primo tiro di precisione (5-10), Ferraris si aggiudica il secondo (15-14). A Borsari il secondo individuale (11-2), pareggia la terza coppia Ferraris - Pasquin (6-6). Prima delle ultime due prove i padroni di casa sono in vantaggio 10-8, ma rimediano due ko: Piccardo - Davide Montaldi (6-11) e la seconda terna Kevin Montaldi - Gatti - Dagnino al fotofinish (5-6). Ed è 12-10 per gli ospiti.

Sugli altri campi Veloce Club - Centallese 13-9, Enviese - Forti e Sani 17-5. La classifica si accorcia: Centallese comanda sempre con 12 punti, Nuova Boccia seconda, con 8 punti, insieme a Forti e Sani, Enviese e Marene, poi La Familiare e Aostana con 7, Veloce Club con 6.

In Prima Categoria continua la marcia, al vertice del girone C, di San Candido di Murisengo, 13-5 sui campi del Silpa. Pianezza pasasa in casa di Le Carreau, 14-4, ha riposato Nosenzo.San Candido leader con 8 punti, le prime inseguitrici a 4.