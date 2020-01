Eusepi riagguanta la Carrarese: finisce 2-2

ALESSANDRIA - Pari col cuore di un’Alessandria incerottata contro la Carrarese: finisce infatti 2-2 una partita che vede Scazzola costretto a fare i conti con assenze dell’ultimo momento (Gazzi) oltre alle note squalifiche. Arrighini illude i padroni di casa, i toscani ribaltano ma i grigi hanno ancora la forza di firmare il 2-2 nel finale con Eusepi, al rientro dopo l’infortunio.

Al 7’ Carrarese pericolosa due volte con Valente, che liberato da un tacco in area di Cardoselli prova prima a piazzarla sul palo lungo - Valentini smanaccia - poi tenta la ribattuta ma Dossena sventa quasi sulla linea.

Altro brivido al minuto 13: Foresta ruba palla a Castellano, entra in area e cerca la conclusione, con palla alta. Grigi in attacco l’azione successiva: Sartore serve Chiarello alle spalle dei centrali, il numero 4 prova a saltare Forte in uscita bassa, ma l’estremo difensore con un ottimo tempo gli tocca la palla quel tanto che basta per neutralizzare l’offensiva dell’esterno. Al 40’, invece, è Valentini a superarsi su un tiro a giro di Calderini dalla sinistra: palla in angolo.

Nella ripresa, passano sei minuti e l’Alessandria va in vantaggio: Dossena conquista palla poco oltre il limite dell’area, alza la testa e serve Arrighini in profondità. Il numero 30 vola via in uno contro uno su Tedeschi, salta Forte in uscita e di piatto sinistro deposita in porta.

Appena due giri di lancette più tardi arriva però il pari della Carrarese: Calderini scappa a sinistra, giunge sul fondo e mette teso in mezzo, Valentini smanaccia come può e Valente sulla ribattuta infila l’1-1.

La Carrarese non si ferma e al 63’ ribalta il risultato: Sartore si fa rubare palla a centrocampo, lancio immediato per Infantino che vince il contrasto con Dossena, si gira sul destro e a giro fa secco Valentini.

Prova a farsi perdonare Sartore al 66’, saltando tre uomini in area, ma la conclusione è sul portiere. Che, sull’angolo successivo, neutralizza anche il colpo di testa di Dossena.

Scazzola ridisegna i suoi inserendo Eusepi, Prestia e M’Hamsi e mettendosi a quattro a centrocampo con Casarini sulla destra e M’Hamsi a sinistra. Ma al 79’ sono di nuovo gli ospiti ad andare vicini al gol con il neo-entrato Pasciuti, ipnotizzato da Valentini in uscita bassa.

All’80’ gran palla di Casarini per M’Hamsi, che salta un difensore e dal limite spara fuori. All’86’, infine, arriva il gol del pareggio: Sciacca prende palla a centrocampo e vede Arrighini al limite, che a sua volta serve Eusepi sul centrosinistra. L’attaccante stoppa e, pur coperto da un difensore, la piazza sul palo lungo.

ALESSANDRIA (4-5-1): Valentini; Sciacca, Gjura (Prestia), Dossena, Celia; Chiarello (68’ Eusepi), Casarini, Castellano, Suljic (58’ Gerace), Sartore (68’ M’Hamsi); Arrighini. A disp.: Marietta, Gilli, Crisanto, Filip, Macchioni. All.: Scazzola

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignanelli; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli (78’ Pasciuti), Calderini (89’ Mezzoni); Infantino. A disp.: Pulidori, Conson, Agyei, Maccarone, Tavano, Pasciuti, Mezzoni. All.: Baldini

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa (guardalinee Spina di Palermo e Pascali di Bologna)

RETI: 51’ Arrighini (A), 53’ Valente (C), 63’ Infantino (C), 86’ Eusepi (A)

NOTE: giornata soleggiata ma fredda; terreno in buone condizioni; spettatori 1.600 circa (556 paganti + 983 abbonati); calci d’angolo per l’Alessandria; ammoniti Suljic, Gjura, Casarini e Dossena dell’Alessandria e Calderini, Valente e Foresta della Carrarese; recupero 2’ pt+ 4’ st