Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

LAVORO - Offerte private

Azienda privata ricerca operaio agricolo

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere mansioni legate all'agricoltura. Requisiti: passione per l'agricoltura, preferenza per candidature con esperienza precedente in ambito agricolo, preferenza per candidati in possesso di patente di guida. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria - Gamalero con possibilità di trasferte in Liguria, provincia di Genova. Possibilità di risiedere in azienda. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di tre mesi, con possibilità di rinnovo. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: igiea.adami@gmail.com indicando nell'oggetto la mansione ricercata "operaio agricolo".

Azienda privata ricerca 3 addetti qualità

Mansioni: si richiede persona da adibire a controllo qualità prodotti in plastica ed alluminio su produzione. Requisiti: velocità, precisione e dinamicità. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: breve contratto iniziale di inserimento con orario full time, futura possibile conferma per contratto più durevole. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato e completo direttamente all'azienda richiedente , alla seguente mail: ergo20@hotmail.com, indicando nell'oggetto “add. Qualità”.



Il Centro per l'Impiego offre alle famiglie la possibilità di aprire ricerche di personale per badanti, attingere all’elenco di personale Oss e svolgere colloqui conoscitivi per scegliere il personale maggiormente idoneo alle proprie necessità, il servizio è gratuito.

Il Centro per l’Impiego di Alessandria osserva il seguente orario: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.30. Il lunedì e il martedì pomeriggio l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico (riceverà solo su appuntamento), via Cavour, 17 - tel. 0131/254671.