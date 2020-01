Precipita dal quarto piano, muore una 45enne

ALESSANDRIA - Tragedia poco fa in via Basso. Una donna di 45 anni è precipitata dal quarto piano di uno stabile, inutili i tentativi di soccorso messi in atto dai medici del 118.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono aggiornamenti.