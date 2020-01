Si salvano solo Evo Volley e Negrini

ALESSANDRIA - L'anno comincia come si era chiuso: con un'Evo Volley straripante che anche in trasferta sul campo della PlayAsti domina con uno 0-3 (13-25, 13-25, 21-25) che le vale il mantenimento del primo posto con quattro punti di vantaggio sulla Bonprix Teamvolley; nello stesso girone invece arriva l'undicesimo k.o. stagionale su altrettante partite per Novi che viene battuta con lo stesso punteggio al "PalaBarbagelata" dalla Folgore Mescia con parziali di 18-25, 23-25, 18-25 e rimane mestamente sola in fondo alla classifica. Nel girone B di serie C femminile le cose non vanno meglio e le due alessandrine cedono entrambe con il punteggio di 1-3: la Cantine Rasore Ovada con il San Paolo dopo essersi illusa nel primo set vinto 25-21 crolla negli altri tre parziali 23-25, 15-25, 12-25; la Fortitudo Nuova Elva a Novara perde i primi due set di misura 26-24 e 25-23 con lo Scurato Volley, ha un sussulto nel terzo vinto 25-16 ma poi cede con il medesimo punteggio quarto parziale e partita.

Le squadre maschili in C, almeno, muovono entrambe la classifica: la Negrini rifila il solito 3-0, questa volta ai malcapitati avversari del Volley San Paolo travolti a domicilio 25-21, 25-23, 25-16 e riavvicina in classifica l'Artivolley fermo per il turno di riposo, la Plastipol cede 2-3 in casa dopo una maratona con il Venaria (25-21, 17-25, 25-21, 21-25, 6-15) ma allunga ancora sulle inseguitrici che cadono tutte.

In D è una disfatta per tutte: più netta quella del Novi U22 che perde 3-0 (25-17, 25-19, 25-22) a Santhià con la Stamperia Alicese, sfumata quella della Cetip/Makhymo che strappa almeno un set nell'1-3 (13-25, 25-21, 17-25, 17-25) interno con il Villanova U22, quasi una beffa quella della Zs Ch Valenza che dopo essere passata in vantaggio due volte cede al tiebreak 3-2 (14-25, 25-23, 25-27, 25-18, 15-12) a Bellinzago.