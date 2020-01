Camminata al chiaro di Luna a Cerrina

CERRINA - Cammini DiVini in collaborazione con la ProLoco di Cerrina propone per sabato 18 gennaio una camminata al chiaro di luna con partenza ed arrivo presso la sede della Pro Loco con cena finale. Il ritrovo è previsto per le 17 nel piazzale Mercandà, la partenza è prevista per le 17.30. I costi della serata sono: 5 euro per la sola camminata - 15 euro per la sola cena – 20 euro per camminata e cena.

Il percorso è lungo circa 10 km, di media difficoltà con un dislivello di 300 metri, mentre le ore effettive di cammino saranno circa tre. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Augusto cell. 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com

In caso di maltempo o cielo coperto la camminata sarà posticipata a data da destinarsi.