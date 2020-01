Casa della Salute: mercoledì inizia l'attività

OZZANO - Inizia mercoledì 15 gennaio l'attività operativa della nuova Casa della Salute di Ozzano, un nodo della più ampia rete di offerta dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di Asl Al. La struttura di via Rivara 5 propone i seguenti servizi (con i relativi orari):

(Cup, Scelta e Revoca Medico Assistenza Primaria, Protesica) dal lunedì al venerdì, ore 8 - 13 Punto Prelievi lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ore 08 - 09.30 (previsto anche l’accesso diretto)

mercoledì, ore 09.30 - 11 Ambulatorio infermieristico lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ore 09.30 - 12.30 (previsto anche l’accesso diretto)

mercoledì, ore 14 - 16 Diabetologia lunedì, ore 08.30 - 12.30 e 13.45 - 16 (un accesso mensile). Inizio attività: 27 gennaio e prosecuzione il secondo lunedì del mese

venerdì, ore 09 - 13 (periodicità quindicinale). Medico di Assistenza Primaria (dottor Massimo Cucchiara) lunedì, ore 10 - 12.30, mercoledì, ore 15 - 18, venerdì, ore 10 - 12

La Casa della Salute di Ozzano Monferrato è un presidio sanitario pubblico di nuova concezione in cui saranno attivi numerosi servizi anche di natura socio-assistenziale. La struttura si offre come un punto di riferimento per i bisogni di salute e prevenzione della comunità ed è progettata per garantire la gestione della patologie croniche attraverso l’assistenza primaria dei medici di medicina generale e la presenza di ambulatori specialistici.

Dal punto di vista informatico, la Casa della Salute è dotata di un avanzato sistema digitale di gestione dell’accoglienza e delle attese dei pazienti. Tale sistema permetterà di gestire in maniera dinamica e aderente ai nuovi standard di privacy l’accoglienza dell’utente dal momento del suo ingresso in struttura fino all’erogazione del servizio. Totem elettronici e ampi display negli spazi comuni offriranno informazioni e accompagneranno il paziente fino alla porta dell'ambulatorio. Sarà inoltre possibile analizzare in tempo reale i dati sull’utilizzo della struttura, permettendo di modulare in maniera intelligente l'offerta sanitaria in base alle effettive esigenze della comunità di utenti.

Informazioni su orari e attività sono reperibili al link e al numero 0142 487043.