Ondata di gelo in città: attenzione ai rischi

TORTONA - L'ondata di gelo si è fatta sentire anche in città ed è finalmente arrivato l'inverno vero e proprio: molte persone si sono trovate quindi le automobili con i vetri ghiacciati e la visibilità molto ridotta.

Prima di mettersi in viaggio è quindi consigliabile provvedere ad uno sbrinamento degli stessi che garantisca realmente di poter vedere la strada e tutto quello che ci circonda, peraltro come previsto dal codice della strada. Il rischio è quello di imitare l'automobile in foto che questa mattina poco dopo le 8.30 alla rotonda davanti alla scuola elementare 'Rodari' è salita sul marciapiede ed ha colpito in pieno un cartello stradale: molto rumore, molti danni alla vettura ma fortunatamente non è successo niente di grave.

Se fosse passata poco prima, però, la zona era strapiena di bambini che accompagnati dai loro genitori stavano recandosi a scuola per il ritorno alle lezioni dopo il weekend: viaggiare con il parabrezza ghiacciato in quella situazione potrebbe creare danni irreparabili.

I rimedi per sbrinare rapidamente il parabrezza sono molteplici e vanno dal versare acqua calda, sconsigliato però perché lo sbalzo termico potrebbe rompere il vetro, allo spruzzare una miscela di acqua e alcool che avendo un punto di congelamento più basso dell'acqua riuscirà a far sciogliere il ghiaccio in pochi secondi.