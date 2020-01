ALESSANDRIA - L'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, ha incontrato questo pomeriggio in prefettura ad Alessandria i sindaci del Basso Piemonte e i dirigenti di Rfi per discutere del persistente isolamento e delle difficoltà nel viaggiare verso Genova.

"Passata l'emergenza, non ci siamo dimenticati di questi territori - sottolinea l'esponente della giunta Cirio - Trenitalia ha garantito che persisteranno i mezzi di supporto e dal 2 marzo sarà riaperta la Acqui-Ovada. Dalla prossima settimana, invece, torneranno i collegamenti tra Prasco e Genova. Noi ci stiamo mettendo soldi, lavoro e fatica e, grazie alla collaborazione del Ministero delle Infrastrutture, siamo all'opera per far tornare la situazione alla normalità".