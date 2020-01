“Concerto del cuore” per beneficenza

ALESSANDRIA – Sabato 18 gennaio alle 21 nella Chiesa Parrocchiale Madonna del Suffragio in corso IV novembre si terrà il Concerto del Cuore organizzato dai Vigili del Fuoco di Alessandria per ringraziare la cittadinanza per la solidarietà e la vicinanza dimostrata nell'occasione dei tragici fatti di Quargnento. Durante il concerto verrà organizzata una raccolta di fondi a favore del piccolo Ascanio, affetto da una grave forma di cardiopatia, al fine di permettergli la possibilità di essere operato negli Stati Uniti.