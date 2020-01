‘Natale al Volo’ e ‘Natale in vetrina’: la premiazione

ALESSANDRIA - Mercoledì 15 gennaio alle 14 nella sala Castellani della Camera di Commercio in via Vochieri si svolgerà la premiazione dei concorsi natalizi Natale in Vetrina e Natale al Volo promossi rispettivamente dal Comune in collaborazione con Il Piccolo e Radio Gold e da Confcommercio Alessandria.

Natale in Vetrina - vetrina a tema natalizio più bella di Alessandria

Il concorso che ha visto la partecipazione di 75 esercizi commerciali della città, premierà la vetrina più bella. Sono invitati a presenziare alla premiazione tutti i titolari degli esercizi commerciali che hanno aderito a cui sarà consegnato un formale attestato di partecipazione alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, del bisettimanale Il Piccolo e dell’agenzia Medial.

Durante la cerimonia verranno anche conferiti i tre premi in palio che — sulle base delle procedure di selezione svolte, secondo il regolamento concorsuale, il mattino del 24 dicembre scorso presso la redazione de “Il Piccolo” con lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti — spettano ai seguenti tre esercizi commerciali alessandrini:

1° premio: Pizzeria Soleluna di Ivan Fusaro (1 pagina di spazio pubblicitario gratuito sulle pagine de “Il Piccolo”);

2° premio: Edicola La Fenice di Eugenia Cammalleri (1/2 pagina di spazio pubblicitario gratuito sulle pagine de “Il Piccolo”);

3° premio: Ottica Punto di Vista di Sergio Giovanelli (1/4 pagina di spazio pubblicitario gratuito sulle pagine de “Il Piccolo”).



Natale al Volo

Natale al Volo è il gioco-concorso organizzato dalla Confcommercio della Provincia con il patrocinio e contributo della Camera di Commercio di Alessandria, con la collaborazione dei Comuni centri zona e con il contributo di Rolandi Auto.

Natale al Volo premia gli acquisti effettuati nei negozi di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Ovada, Tortona che aderiscono all’iniziativa, dall’8 al 24 dicembre 2019 mettendo in palio buoni sconto (vincita istantanea) e superpremi ad estrazione finale.

In occasione della premiazione saranno consegnati i super premi, estratti il giorno 10.01.2020, che consistono in:

1° premio: moto Bmw C400X

2° premio: viaggio a Tokio per due persone

3° premio: Iphone 11 Pro

4° premio: abbonamento annuale cartaceo al bisettimanale Il Piccolo

5°- 6° premio: abbonamento annuale on-line al bisettimanale Il Piccolo

7°-8° premio: Smart Box

Saranno presenti i vincitori.