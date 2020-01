Saamo: accordo sulle clausole per tutelare i lavoratori

OVADA - L’allarme su una possibile cessione di Saamo, i sindacati l’avevano lanciato in tempi non sospetti, facendone da piattaforma per la prima storica protesta degli autisti. Giovedì scorso, nell’incontro che si è svolto in Prefettura ad Alessandria, è arrivato il via libera all’accordo che Filt Cgil e Fit Cisl chiedevano da tempo.

In sostanza: il passaggio diretto di tutti i lavoratori dell’azienda di bus dell’Ovadese all’eventuale nuova proprietà, il pieno riconoscimento dei contratti in essere, conferma del posto di lavoro anche per chi non venga ritenuto idoneo alla sua mansione, garanzia di una gara pubblica per la cessione con l’inserimento nel bando delle clausole sociali. Un protocollo d’intesa che le sigle sindacali hanno comunque accolto con amarezza.