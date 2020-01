Di Quinzio ha firmato. Fino al 2022

Due promozioni dalla C alla B in carriera, alla Spal e al Pisa. Senza scomodare frasi celebri ("non c'è il due senza il tre") Davide Di Quinzio è uno abituato a lottare nelle zone alte della classifica e per traguardi importamti.

Il primo colpo del mercato di gennaio è un classe 1989, con quasi 300 presenze nel calcio professionistico (288, di cui 175 dall'inizio) e 23 reti segnate. Ruolo naturale mezzala destra nel 3-5-2, ha giocato anche da esterno di destra nel 4-4-2 e in una gara di questo campionato, a Perugia, è stato utilizzato come quinto a destra, prestazione convincente. Le sette presenze, e un gol, in questo campionato sono legate al problema fisico, trauma contusivo all'occhio destro, a luglio, che ha frenato la preparazione, ma da mesi il centrocampista è rientrato a tempo pieno a disposizione di Luca D'Angelo.

Di Quinzio si lega all'Alessandria a titolo definitivo, fino al 2022: una operazione che sottolinea, una volta di più, il progetto di costruzione che la società sta realizzando, affidato al ds Fabio Artico.

Oggi pomeriggio sarà già alla Michelin, per allenarsi con i nuovi compagni.