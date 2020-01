Franco Contorbia, lectio magistralis sull'opera di Montale

NOVI LIGURE — “Invenzione e tecnica nella poesia di Montale” è il titolo della lectio magistralis che terrà oggi Franco Contorbia alla biblioteca civica di via Marconi 66 a Novi Ligure (ore 17.30). Franco Contorbia, per citare solo un aspetto tra i molti di grande rilievo del suo curriculum, ha insegnato dal 1971 al 2016 Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Genova.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Laboratorio di scrittura creativa, di cui è in corso la seconda edizione. L’incontro è aperto al pubblico. L’intervento di Contorbia si inserisce compiutamente nell’ambito delle tematiche sviluppate nel laboratorio e, come ci ha anticipato il relatore, darà spazio al tema della creatività, che costituisce il fil rouge del laboratorio stesso.

Anche questa seconda edizione del Laboratorio si è articolata in dodici moduli sui temi narrativa-poesia e sceneggiatura, condotti rispettivamente da Lorenzo Oggero e da Carlo Orlando, e ha registrato la presenza di dieci partecipanti, coinvolti non solo in qualità di lettori ma anche di scrittori. Il laboratorio terminerà nel mese di febbraio con la presentazione di un libretto, che contiene le prove d’autore dei partecipanti e altri contributi, dal titolo “La Fiera di Santa Caterina”.