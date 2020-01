'Girovagando per il Piemonte', la presentazione al Museo della Gambarina

ALESSANDRIA - Sabato 18 gennaio al Museo antropologico “C’era una Volta” (piazza della Gambarina) si terrà la presentazione del libro 'Girovagando per il Piemonte' di Dante Paolo Ferraris. Dialogherà con l’autore Patrizia D’Alessandro di radio VanD’A, con intermezzi musicali di Carlo Fortunato e video immagini di Viaggia e Scopri.

Girovagando per il Piemonte è un diario di viaggio di 24 borghi da scoprire, in cui l'autore racconta le sue escursioni e le gite fuori porta negli angoli, a volte poco conosciuti del Piemonte. Attraverso l'uso della prima persona vengono così rivissuti viaggi in auto, passeggiate nella natura, percorsi e avventure vissute in solitaria o con gli amici di sempre. Dalle descrizioni di chiese e monumenti, laghi e vedute panoramiche, traspare evidente l'amore dell'autore per la sua terra, la voglia di conoscerla sempre più a fondo e di farla conoscere anche agli altri.

Le sue personali impressioni sui luoghi visitati sono poi accompagnate da cenni storici e incursioni nelle leggende e nelle tradizioni locali. Non possono mancare, naturalmente, i riferimenti alla cucina e alla gastronomia, in quanto ogni borgo ha i suoi piatti tipici da non perdere, magari in abbinamento con gli storici vini piemontesi.

L’autore, grazie alla sua duttilità narrativa, decide di mostrare al lettore ora il suo lato più colloquiale e buontempone altre volte le sue caratteristiche più “tecniche” e auliche quando è alle prese con ricostruzioni storiche.