Inizia bene la raccolta fondi per l'Albania

CASALE - É iniziata con il piede giusto la raccolta fondi promossa dal Comune di Casale per aiutare le popolazioni colpite dal forte sisma di fine novembre scorso in Albania: sul conto corrente dedicato sono già stati raccolti quasi 4 mila 200 euro e la speranza è che si prosegua di questo passo per destinare il maggior numero di soldi alla ricostruzione.

Proprio oggi la raccolta si è rimpolpata di una cifra consistente: oltre 1600 euro raccolti dal torneo benefico di calcetto tenutosi nel fine settimana al Palaferraris (in campo anche una squadra del Comune).

Per contribuire alla raccolta si deve effettuare un bonifico al conto IT14 A 05034 22601 000000002107 intestato a Comune di Casale Monferrato. Causale: contributi pro terremotati Albania. Terremoto novembre 2019.