Novipiù bocciata all'esame di maturità

Non è solo una striscia positiva che si interrompe. La prima difesa del primato doveva essere una prova di matuirtà, sulla carta non così proibitiva per Novipiù Junior Casale. Che, invece, sul campo del fanalino Bergamo rimedia una bocciatura,70-68, magari non così evidente nel punteggio, ma pesante per una squadra che aveva la chance di prendere il volo e, invece, anche questa volta chiude le ali nella partita dal ko meno pronosticabile.

Pesa, soprattutto, il primo quarto, pesano i 27 punti concessi ad un avversario che, poi, nei 40', tira con una percentuale anche inferiore, 42,5 per cento contro il 45 degli ospiti, ma capitalizza meglio e dimostra anche di riuscire a gestire la rimonta dei monferrini. Troppo basso il 25 per cento da 3 per la squadra di Mattia Ferrari, l'ultimo errore di Tomasini a fil di sirena, nel tiro che avrebbe dato il sorpasso e la vittoria.

Dal secondo quarto la gara è più in equilibrio, Casale si aggiudica due parziali su tre e pareggia il quarto, ma non basta. Come non bastano i 25 punti di Sims. Opaca, invece, la serata la serata di Roberts, solo 8 punti nei 31 minuti in cui è rimasto in campo, e di altri interpreti. Casale resta al comando, grazie anche al quarto ko di Biella battuta da Bertram all'overtime, ma sbandare nel testacoda è un segnale di continuità ancora da trovare, qualità che, invece, non deve mai mancare alle squadre mature per fare corsa di testa.

BERGAMO - NOVIPIU' CASALE 70 - 68

(27-18, 43-37, 56-54)

Bergamo: Bozzetto 10, Carroll 21, Kackson 6, Allodi 19, Costi, Zugno 6, Marra 5, Parravicini 3. Ne: Dieng, Crimeni, Bertuletti

Novipiù Junior Casale: Piazza 2, Martinoni 11, Sims 25, Roberts 8, Cesana 5, Tomasini 11, Denegri, Valentini 2, Camara 4. Ne: Cappelletti, Battistini, Da Campo