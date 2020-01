Diventare guardiaparco, un concorso per quattro posti

BOSIO — È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio il concorso per quattro guardiaparco degli enti di gestione delle Aree protette della Regione Piemonte. Nel dettaglio due saranno destinati – come sede di lavoro – all'ente di gestione delle aree protette dell’Appennino piemontese e uno ciascuno al Monviso e all’Ossola. La data di scadenza per le domande è il 2 febbraio 2020. I vincitori saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato e inquadrati nella categoria C. Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola, che si occupa dell'organizzazione del concorso.