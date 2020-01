Donazione di organi, a Novi la ragazza che vive con tre cuori

NOVI LIGURE — Cristina Zambonini, che ha subito due trapianti di cuore e ha fondato la onlus Cuori 3.0 per dare supporto alle persone in attesa di trapianto cardiaco, sarà a Novi Ligure venerdì 17 gennaio e parlerà della sua storia durante l’evento che l’Aido novese organizza al museo dei Campionissimi.

Dalle 8.45 interverranno inoltre Andrea Audo, direttore della Cardiochirurgia dell’ospedale di Alessandria; Anna Guermani, coordinatrice regionale delle donazioni e dei prelievi di organi tessuti e cellule; Francesco Lemut, direttore Dipartimento strutturale emergenza urgenza dell’Asl di Alessandria.

«Per tutti, ma in particolare per gli studenti, sarà un’occasione unica e, con il bagaglio di informazioni che acquisiranno, potranno essere dei preziosi messaggeri all’interno delle loro famiglie, con gli amici e in ogni momento in cui si troveranno a sostenere i diversi aspetti e l’importanza del dono», sottolineano da Aido.