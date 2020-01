Faber, Bob Dylan e Ligabue: omaggi in musica per "Noi di Novi che"

NOVI LIGURE — Prenderà il via con un omaggio a Fabrizio De André nel 21esimo anniversario della scomparsa la rassegna “Novi di Novi che...”, organizzata dall’associazione sportiva Tiger Novi e dalla onlus Ciliberto per la lotta contro il cancro. La manifestazione, giunta ormai alla sesta edizione, prevede come primo appuntamento il concerto di Aldo Ascolese e della sua band, in programma sabato 18 gennaio al teatro Giacometti di Novi.

Nel mese di gennaio ricorre infatti un triste anniversario per la musica italiana: quello della morte di Fabrizio De André. A ventuno anni dalla sua scomparsa, avvenuta l’11 gennaio del 1999, «vogliamo rendergli omaggio e ricordarlo come uno degli artisti che meglio ha saputo far innamorare della sua musica ogni generazione», dicono gli organizzatori. Aldo Ascolese è uno dei migliori interpreti italiani delle canzoni di Faber. Sul palco del Giacometti – oltre a lui – ci saranno Domenico Berta (pianoforte), Adriano Arena (chitarra) e Laura Merioni (violino). Lo spettacolo inizierà alle 21.30 (apertura teatro alle 20.00).

La rassegna proseguirà il 29 febbraio con un concerto di un altro genovese (ma monferrino d’adozione): Paolo Bonfanti. Il bluesman sarà accompagnato da Nicola Bruno al basso e da Alessandro Pelle alla batteria e farà uno speciale dedicato a Bob Dylan. Il 21 marzo invece sarà la volta di “Buon compleanno Liga” con gli Happy Hour, una delle più quotate tribute band di Luciano Ligabue. Lo spettacolo vedrà anche la partecipazione di quartetto d’archi tutto al femminile che ha già accompagnato Ligabue nei concerti all’arena di Verona.

Questo per quanto riguarda gli spettacoli. Ma la rassegna “Noi di Novi che…” comprende anche due appuntamenti informativi per le scuole. Il primo sabato 15 febbraio organizzato dalla Tiger Novi, sul ruolo educativo dello sport. Il secondo sabato 7 marzo, organizzato dall’associazione Ciliberto, farà il punto sulle cure in oncologia. Entrambi gli eventi si terranno al Museo dei Campionissimi.