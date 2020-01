“La bellezza in fotografia” secondo Daniele Robotti

ALESSANDRIA - Giovedì 16 gennaio dalle 20.30 alle 22 nello Studio di Daniele Robotti (al 2 piano di via San Lorenzo 107) continuano le Serate di Fotografia organizzate in collaborazione con l’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di Idee, per trovare risposte ad alcune tra le domande più frequenti.

Cosa fa una “bella fotografia”? Sarà un “bel soggetto” (per lo meno ritenuto tale dal fotografo…) a fare automaticamente una "bella fotografia", un'immagine che piace? Oppure c’è nelle cose una bellezza nascosta, una bellezza vista, riconosciuta e dichiarata da chi la sa vedere, o da chi sa riconoscerla? E come i fotografi creano bellezza nelle loro immagini, dove si nasconde la bellezza in una fotografia…

In questa serata Robotti racconta come è stata vista, pensata e costruita la bellezza partendo dalle fotografie del fotoamatore, per arrivare e analizzare una serie di immagini importanti nella storia della fotografia.

Daniele Robotti è un fotografo professionista specializzato nelle immagini di natura, in particolare la documentazione del comportamento degli animali e il loro rapporto con l’uomo, con trent’anni di esperienza in campo fotografico: dalla fotografia di cronaca ai viaggi, dal reportage sociale alla fotografia naturalistica, in agenzia di cronaca e di natura. Ha partecipato alla realizzazione di opere editoriali per DeAgostini, Calderini - Il Sole 24 Ore, Kosmos, Mondadori, Edagricole.

Nel 2016 ha fondato Dogs and More srl una realtà specializzata nella formazione professionale nei campi del comportamento animale e fotografico, al di fuori di queste produzioni trovano spazio altri progetti su argomenti, storie e soggetti legati alle aree del reportage sociale, del ritratto e della fotografia fine-art.

Inoltre ama sperimentare la fotografia astratta e concettuale, e condividere la sua visione fotografica con tutti, senza distinzioni di marca fotocamera, budget ed esperienze.