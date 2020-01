“Nessun servizio trasporto per gli alunni di Castelceriolo, trasferiti a Spinetta?”

ALESSANDRIA - Da lunedì 20 gennaio, la scuola elementare 'Montanari' di Castelceriolo sarà chiusa per lavori al tetto per un paio di mesi e gli alunni delle cinque classi del primo piano verranno trasferite temporaneamente alla scuola 'Caretta' di Spinetta Marengo. A questo proposito il gruppo del Movimento 5 Stelle, nelle figure dei due consiglieri Serra e Gentiluomo, ha presentato un'interpellanza. “Innanzitutto – si legge in un post del gruppo consigliare su Facebook - ci chiediamo come mai questi lavori non siano stati fatti quando la scuola era chiusa nella pausa estiva invece che nella stagione invernale a scuole aperte”.

Ma soprattutto, vista la richiesta di alcuni genitori agli uffici comunali per avere un servizio di trasporto da Castelceriolo a Spinetta, il M5S si chiede come mai il Comune abbia detto di no, “non mettendo a disposizione uno scuolabus dal costo di 1500 euro al mese che porti i bambini nella sede provvisoria di Spinetta, preferendo spendere risorse per la copia in materiale plastico della lupa capitolina da mettere in un parcheggio periferico”. E senza considerare che questi “spostamenti forzati di un centinaio di studenti creerà più disagi, più traffico e più inquinamento davanti all’istituto scolastico di Spinetta Marengo”.

Da qui la decisione di chiedere delucidazioni all'amministrazione di Cuttica di Revigliasco: “è intenzione dell’amministrazione mettere a disposizione uno o più scuolabus per il trasporto 'gratuito' degli alunni della scuola elementare di Castelceriolo che dovranno essere spostati, provvisoriamente e a causa dei lavori di ristrutturazione, alla scuola 'Caretta' di Spinetta Marengo?”.