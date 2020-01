Provare a diventare ingegnere Lego? Tommaso ci prova

CASALE - Chi lo dice che a 35 anni non si possa coltivare il sogno di diventare progettista per la Lego? Tommaso Sabatini è sposato, ha due figli e un lavoro. Nonostante questo ha una grande passione per i celebri mattoncini, tanto da realizzare un progetto (con moltissimi riferimenti al Monferrato) che è "partito bene" nel portale che l'azienda danese dedica alle iniziative. Se riceverà sufficienti feedback sarà valutato e potrebbe entrare in produzione.

