Ambra Brama di Teatro apre con “Il caro estinto”

ALESSANDRIA - Prende il via sabato 18 gennaio la XIII edizione della stagione teatrale Ambra Brama di Teatro con un’importante novità. Dopo anni in cui il Teatro Ambra ha proposto un cartellone costituito sia da eventi teatrali sia musicali, da un’idea di Francesco Parise e Paolo Scepi, si è deciso di realizzare realizzare il primo Festival della grigia, un concorso a premi di teatro amatoriale. Dopo una preselezione di circa 20 spettacoli sono state scelte sei compagnie del Piemonte e della Liguria che si contenderanno vari premi tra cui miglior spettacolo, miglior regia, miglior attrice e miglior attore.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21. Biglietti a 10 euro, ridotto 5 (info: festivaldellagrigia@gmail.com, tel. 0131 252079).

Ad aprire il Festival sarà lo spettacolo Il caro estinto di Gilberto Govi, a presentarlo è la compagnia teatrale Sopra il palco.

Faustin è disperato, costretto a vivere relegato in un paesino dell’entroterra ligure dove è stato da poco tumulato il genero Giulio morto suicida, trascorre le sue giornate tra i lamenti ed i pianti della figlia Lea, della moglie Albina e della domestica Filomena che hanno riempito la casa di ritratti e fotografie del povero “ scomparso ”. Ma non basta: anche i coniugi Baffico, Baccicin e Zaira, amici di famiglia e dello scomparso, hanno deciso di trasferirsi nel paesello per essere più vicini al “povero Giulio” e all’inconsolabile vedova. La situazione sembra senza via d’uscita, ma l’arrivo del nipote Carlin è una inaspettata fortuna per il povero Faustin che, grazie anche all’aiuto della contadina Santina e delle sorelle Roncagliolo, riuscirà a scoprire la verità.