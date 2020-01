Bilancio positivo dopo le feste natalizie

TORTONA - “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto dalle manifestazioni organizzate per il primo Natale dall’insediamento della nostra amministrazione – ha commentato il sindaco Federico Chiodi – è nostra intenzione proseguire anche per il 2020 in questa direzione, con eventi che possano portare anche importanti ricadute in termini turistici ed economici per tutto il territorio. Per questo ribadiamo il ringraziamento agli sponsor e a tutti quanti hanno collaborato alla buona riuscita del programma natalizio”.

Con queste parole dopo la conclusione della mostra “Bambol&Mondo” a cura di Pieranna Bottino e Alba Gallese presso palazzo Guidobono, domenica 12 gennaio il sindaco commenta la chiusura, con un bilancio molto positivo, delle manifestazioni organizzate per il Natale 2019 dal comune di Tortona in collaborazione con la diocesi di Tortona, l’associazione “Peppino Sarina”, il comitato Commercianti del Centro, la biblioteca civica e l’accademia musicale “Lorenzo Perosi”, il comitato Unicef Alessandria e Tortona, la pinacoteca Il Divisionismo e la Congregazione Orionina, che si ringraziano per l’aiuto prestato. Un particolare ringraziamento va al coro amatoriale Colindita che ha offerto alla città un momento particolarmente emozionante con i canti natalizi della tradizione rumena.

Tante persone hanno affollato il centro cittadino durante le giornate nelle quali si sono realizzati i diversi appuntamenti: animazioni di vario tipo, caccia al tesoro, Elfi magici con i quali giocare, momenti musicali e un fantastico Babbo Natale che, oltre ad accendere gli alberi di natale in una cerimonia gioiosa ed entusiasta grazie alla presenza di tantissimi bambini, ha donato ai più piccoli dolci e regali nei weekend di dicembre.



Particolare soddisfazione per il “tutto esaurito” al Teatro Civico in occasione dello spettacolo “Buon Natale Babbo Natale” ed in generale per le attività di carattere culturale: ben 35 classi delle scuole con 862 bambini hanno partecipato ai laboratori di Natale organizzati dall'Assessorato alla Cultura, tra letture nelle scuole tratte dai libri di Gianni Rodari ed Emanuele Luzzati, i giovedì pomeriggio in Biblioteca con il “Canto di Natale” di Charles Dickens, i laboratori della mostra "Bambol&Mondo" e l'evento spettacolo "Lo Schiaccianoci" di Tchaikovsky messo in scena all'Accademia Perosi con il maestro Umberto Battegazzore al pianoforte, le letture di Francesca Pasino e la coreografia di Stefano Botto.

L’Amministrazione comunale di Tortona ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che già aveva garantito un fondamentale contributo per la “Notte Bianca” dello scorso settembre, per l’importante sostegno senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare molte delle iniziative proposte; inoltre si ringraziano gli sponsor FarmaTortona, Ariel Car-Ecoprogram, Alpla, UBI Banca e Intesa Srl-UnipolSai che hanno consentito di allestire un calendario di eventi particolarmente ricco e molto apprezzato dai tortonesi di ogni età.