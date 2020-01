“Cenerentola”: all'Alessandrino il musical con abiti sontuosi e musiche orchestrali

ALESSANDRIA - Cenerentola il musical, una produzione della Compagnia delle Formiche, uno spettacolo per tutta la famiglia, andrà in scena sabato 18 gennaio alle 15,30 al Teatro Alessandrino di via Verdi.

Cenerentola - il musical riscopre la celebre storia dei fratelli Grimm con un testo originale, ricco di magia e divertimento, che conquisterà i più piccoli ma anche i loro genitori. Il cast, composto da oltre venti elementi, ricrea sul palco tutta l’atmosfera di un’epoca passata, con sontuosi costumi settecenteschi e sorprendenti scenografie. Le musiche orchestrali inedite accompagnano le vivaci e coinvolgenti coreografie corali, mentre spettacolari effetti scenici trascineranno il pubblico nell’incantesimo di una serata indimenticabile: al rintocco della mezzanotte la vita di Cenerentola cambierà.

Nel cast artistico Maria Giulia Olmi (Cenerentola), Francesco Rainero (Principe), Claudia Naldoni (matrigna), Benedetta Bottai (Gisella), Ginevra Quacquarini (Virginia), Lapo Braschi (ciambellano), Sofia Magrini (fata), Lapo Ignesti (Re) e Samanta Nicodemo (Regina).

La regia è di Andrea Cecchi, i testi di Andrea Cecchi, Alessio Fusi, Alberto della Rocca e Margherita Capecchi, le musiche di Roberto Frascati, gli arrangiamenti di Roberto Bassi, le liriche di Alessio Fusi, le coreografie di Caterina Pini. Scene Laboratorio le Formiche, direzione musicale di Gianni Mini, disegno luci di Andrea Coppini, costumi Elisabetta Lombardi, Lucia Pini e Marta Regolini, realizzazione scene e costumi Compagnia delle Formiche.