Connext 2020: aperte le iscrizioni per il partenariato industriale

ECONOMIA - Le imprese si incontrano, si confrontano, si alleano e condividono percorsi di crescita a Connext, evento nazionale di partenariato industriale organizzato da Confindustria, e la piazza fisica e virtuale di Connext, lanciata lo scorso anno a Milano, si rafforza nella nuova edizione con una formula ancor più interattiva. Sono aperte le iscrizioni delle aziende a Connext 2020 che si terrà al MiCo-Milano Congressi il 27 e 28 febbraio.

L’iniziativa, che intende sviluppare il sistema del business in una dimensione di integrazione orizzontale e verticale, di contaminazione con il mondo delle start up e di crescita delle filiere produttive, ha registrato nella precedente edizione 7 mila ingressi e 2500 incontri B2B.

Quest’anno, oltre agli eventi, Connext presenta anche laboratori tematici per le imprese, dedicati a temi di attualità come la domanda per l’innovazione, finanza di progetto, reti d’impresa, open innovation.

Si potenzia anche il Marketplace digitale, la piazza online dove le imprese programmano nuovi incontri, e che resta attiva fino a dicembre. Connext 2020 amplia inoltre la sua proiezione internazionale con imprese provenienti dai Paesi del Mediterraneo e dell’Africa, dell’Europa centro-orientale, della Russia e dell’Unione Europea.

“A Connext – spiega Maurizio Miglietta, presidente di Confindustria Alessandria – le aziende interagiscono, si alleano, costruiscono un modo per fare sistema e per crescere. Partecipando a questa iniziativa anche le nostre imprese hanno una occasione per conoscere le sfide del futuro e la competizione di domani, anticipando le tendenze sulle quali orientare il proprio business”.

Iscrizioni: www.connext.confindustria.it.