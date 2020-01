Dalla merenda sinoira al Borsalino: una terra che ha buoni motivi

ALESSANDRIA - Dovrebbe essere logico innamorarsi di una terra nata grazie a una storia d’amore, quella tra Aleramo e Adelasia, descritta da Matteo Bandello, la cui fantasia è stata premiata anche da Alexala che, per celebrare se stessa e la terra che rappresenta, ha pubblicato la novella del canonico originario di Castelnuovo Scrivia.

Il libercolo è finito nelle mani di Elisa Pasino, che innamorata di questa zona lo era già. La vita l’ha portata a Milano, ma lei è nata ad Alessandria, da padre originario di Solero e madre di Abazia di Masio. Piana, colline, fiumi, enogastronomia e tradizioni hanno fatto parte di un’infanzia che, zeppa di input, non poteva essere relegata nell’album dei ricordi.



Il racconto dedicato ad Aleramo e Adelasia ha innescato la miccia, ed è stato fatale a lei che, per l’editore Morellini, aveva in cantiere una guida sul Monferrato.