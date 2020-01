“Energia in Energia – la gara di scienze”: al via la terza edizione

ALESSANDRIA - Energia in Energia – la gara di scienze è un progetto di divulgazione della conoscenza in merito agli usi corretti e razionali dell’energia e delle risorse, sul significato di risparmio energetico e di riqualificazione degli ecosistemi naturali e artificiali. Il progetto, nato nel 2017 da un’idea di 3i group e del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale e da subito sostenuto dall’Ufficio Scolastico di Alessandria e di Asti e dall’Amministrazione comunale, è finalizzato allo svolgimento di iniziative comuni rivolte gratuitamente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, e le relative famiglie, attraverso una “gara di scienze”, la quale permette di riprodurre in ambiente scolastico esperimenti e laboratori didattico-scientifici dedicati al tema della salvaguardia ambientale.

A seguito del successo del progetto didattico-scientifico sul territorio alessandrino e riconosciuta l’opportunità di darne continuità, l’iniziativa è portata avanti e sostenuta anche dal Gruppo Amag, dall’Associazione Idɛale, dall’Associazione Ises e dal contributo dell’Istituto Tecnico Industriale Volta. Il progetto ha registrato ad oggi la partecipazione di più di 3200 studenti e l’attuale terza edizione ha coinvolto 23 istituti comprensivi con 33 scuole e 70 classi per un totale di 1152 ragazzi, allargando i confini sull’intera provincia.

L’iniziativa vuole proporre l’osservazione scientifica e la successiva sperimentazione affinché gli studenti vengano sensibilizzati sui temi del risparmio energetico, dell’uso efficiente delle risorse e della riqualificazione dell’ambiente, promuovendo la comprensione del mondo circostante e della vita quotidiana. Altro scopo è quello di promuovere un percorso in classe che spazi dalla ricerca, allo studio delle esigenze energetiche e alla realizzazione di nuovi modelli che sfruttano le energie rinnovabili per disegnare il futuro della città sostenibile. Il progetto non un evento isolato ma con finalità rientranti tra le tematiche dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile del 2030.