Oscar Green: i giovani che sfidano la crisi

ALESSANDRIA - Anche una delegazione di Giovani Impresa Alessandria parteciperà all’evento Lavoro: i giovani che battono la crisi in programma venerdì mattina a Roma, al Centro Congressi Rospigliosi, dove giungeranno centinaia di ragazzi da tutte le regioni. “Non solo fuga all’estero, i giovani cervelli che restano in Italia sono una realtà da primato nell’inventarsi il lavoro come dimostrano le straordinarie innovazioni per il 2020 nate dall’ingegno delle nuove generazioni che saranno presentate in occasione dell’Oscar Green, il salone della creatività Made in Italy”, afferma Fabio Bruno, delegato di Giovani Impresa Alessandria.

È una testimonianza tangibile del talento dei nuovi imprenditori che con coraggio e passione sfidano la crisi creandosi il lavoro: sarà possibile toccare con mano le invenzioni delle nuove start up, scelte dopo una lunga selezione territoriale, destinate a portare profondi cambiamenti nell’alimentazione quotidiana ma anche nei più diversi ambiti, dall’ambiente all’energia, dalla salute alla moda.

Per l’occasione sarà presentata la prima indagine Coldiretti-Ixe’ sulla svolta green delle nuove generazioni che fotografa il profondo cambiamento nelle abitudini dei giovani italiani con un focus dedicato allo storico ritorno alla terra che non avveniva dalla rivoluzione industriale.

All’appuntamento ci saranno, tra gli altri, Teresa Bellanova (ministro delle Politiche Agricole) e Vincenzo Spadafora (ministro delle Politiche giovanili e dello Sport) assieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini e alla delegata nazionale dei giovani agricoltori Veronica Barbati.

“Occorre creare le condizioni per realizzare il sogno imprenditoriale di una parte importante delle nuove generazioni che mai come adesso vogliono investire il loro futuro nelle campagne. - hanno sottolineato il presidente e il direttore di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco e Roberto Rampazzo – E’ fondamentale ricordare che l’agricoltura italiana è oggi la più green d’Europa, con una crescita che ne alimenta il successo in tutto il mondo: dai primati nella sostenibilità alla leadership nella qualità, dai record nella sicurezza alimentare al boom del biologico”.