Due trasferte ostiche per le ovadesi

OVADA - Trovare la forza di invertire la tendenza delle ultime gare. E' il tema sullo sfondo del week end che attende le ovadesi del volley. Plastipol e Cantine Rasore sono in trasferta dopo le sconfitte di sabato scorso alla ripresa dei campionati. L'impegno più ostico, almeno sulla carta, è quello della maschile di Suglia che scende in campo a Biella alle 20.30 a Biella contro l'Ormezzano Sai, in piena corsa a quota 18 punti per un posto ai playoff. Il sestetto ovadese è alla ricerca di nuovo meccanismi dopo che l'infortuno del palleggiatore Nistri ha stravolto gli equilibri che avevano portato buoni risultati nelle prime gare di stagione. E' di scena a Verbania contro il Rosaltiora la Cantine Rasore alla disperata ricerca di una scintilla. Per Fossati e compagne è necessario fare qualche punto in vista di un inizio di girone di ritorno che proporrà una serie di partite proibitive. Primo problema di coach Dogliero la fragilità del gruppo che alterna buoni momenti di gioco a black out prolungati e deleteri.