Hsl nella tana del Canelli, Castellazzo ospita Pinerolo

CANELLI - Veniva definita un po' come uno scontro diretto fra due delle pretendenti alla vittoria finale la sfida alla prima giornata fra Hsl Derthona e Canelli: un girone dopo conserva ancora il suo fascino ma la distanza fra le due squadre in classifica è parecchia e se ci si limita ai punti sul campo gli astigiani sarebbero ancora più indietro. Dopo due pareggi di fila che sono costati l'aggancio del sorprendente Saluzzo, domani impegnato in casa con il Chisola, i tortonesi vogliono tornare alla vittoria e si affidano come all'andata al rientro di Gigi Russo che decise con una doppietta la partita già nel primo tempo; l'unico in dubbio è Mazzaro che è alle prese con un problema muscolare e non dovrebbe recuperare in tempo.

Parlando di punti sul campo non si può sottovalutare la sfida di alta classifica fra Castellazzo e Pinerolo: i biancoverdi sono alla seconda gara casalinga consecutiva ed ospitano i torinesi che all'andata strapparono i tre punti con un rigore molto discusso nel recupero concesso per un fallo su Micelotta apparso ai più inesistente. A parte Oberti, ancora alle prese con un infortunio, dovrebbero essere tutti a disposizione di Adamo e il presidente Curino ha chiesto esplicitamente ai ragazzi di dare qualcosa in più per riscattare l'ingiustizia subita un girone fa.

Per entrambi, fischio d'inizio alle 14.30.